В России впервые с 1 апреля выявили более 18 тысяч случаев ковида за сутки
За сутки в России выявлено 18 555 заболевших коронавирусом, это максимум с 1 апреля нынешнего года. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Также за сутки от ковида умерло 47 пациентов, выздоровело 9817. Всего же с начала пандемии в стране зафиксировано 18 672 422 случая заражения.
Напомним, ранее Росздравнадзор заявил о необходимости возобновить работу региональных штабов по профилактике коронавируса, а также активизировать вакцинацию. Роспотребнадзор, в свою очередь, снова посоветовал гражданам из уязвимых категорий надевать маски в людных местах и в транспорте. Всё из-за роста заболеваемости в РФ. По данным вирусологов, новый пик может наступить уже в конце августа.
ТАСС / Кирилл Кухмарь