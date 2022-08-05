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5 августа, 08:09

В России впервые с 1 апреля выявили более 18 тысяч случаев ковида за сутки

За сутки в России выявлено 18 555 заболевших коронавирусом, это максимум с 1 апреля нынешнего года. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Также за сутки от ковида умерло 47 пациентов, выздоровело 9817. Всего же с начала пандемии в стране зафиксировано 18 672 422 случая заражения.

Вирусолог спрогнозировал число заболевших ковидом в сутки на пике новой волны

Вирусолог спрогнозировал число заболевших ковидом в сутки на пике новой волны

Напомним, ранее Росздравнадзор заявил о необходимости возобновить работу региональных штабов по профилактике коронавируса, а также активизировать вакцинацию. Роспотребнадзор, в свою очередь, снова посоветовал гражданам из уязвимых категорий надевать маски в людных местах и в транспорте. Всё из-за роста заболеваемости в РФ. По данным вирусологов, новый пик может наступить уже в конце августа.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Александра Вишнякова
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