СК РФ сформировал в Донецке следственное управление

СК Российской Федерации сформировал в Донецке следственное управление. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В городе Донецке сформировано следственное управление Следственного комитета России", — говорится в сообщении.

В состав СУ СКР вошло несколько территориальных следственных отделов с дислокацией в освобождённых от украинских военных городах Донбасса и Незалежной, отметили в ведомстве.