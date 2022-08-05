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5 августа, 08:01

СК РФ сформировал в Донецке следственное управление

СК Российской Федерации сформировал в Донецке следственное управление. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В городе Донецке сформировано следственное управление Следственного комитета России", — говорится в сообщении.

В состав СУ СКР вошло несколько территориальных следственных отделов с дислокацией в освобождённых от украинских военных городах Донбасса и Незалежной, отметили в ведомстве.

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Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел драмтеатра в Донецке. В комитете добавили, что действиям всех причастных к произошедшему лиц будет дана правовая оценка.

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Пресс-служба Следственного комитета РФ

Светлана Оперук

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