СК РФ сформировал в Донецке следственное управление
СК Российской Федерации сформировал в Донецке следственное управление. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"В городе Донецке сформировано следственное управление Следственного комитета России", — говорится в сообщении.
В состав СУ СКР вошло несколько территориальных следственных отделов с дислокацией в освобождённых от украинских военных городах Донбасса и Незалежной, отметили в ведомстве.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел драмтеатра в Донецке. В комитете добавили, что действиям всех причастных к произошедшему лиц будет дана правовая оценка.