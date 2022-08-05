В Великобритании из-за аномальной жары впервые в истории пересохли истоки Темзы

Впервые в истории пересохли истоки реки Темзы в Великобритании. Это произошло из-за засухи, вызванной аномальной жарой, пишет Guardian со ссылкой на директора по научной работе в экологической организации Rivers Trust Роба Коллинза.

"После продолжительного периода сухой погоды истоки Темзы в графстве Глостершир пересохли, и слабый поток теперь лишь едва различим на расстоянии более пяти миль (восемь километров) вниз по течению", — говорится в сообщении.

В четверг, 4 августа, синоптики спрогнозировали, что температура во многих районах Британии будет выше среднего показателя, но при этом дождей ожидается мало. На следующей неделе обещают 35 градусов тепла. В связи с такими обстоятельствами в компании Thames Water призвали британцев благоразумно использовать воду, например выключать её при чистке зубов.