НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 августа, 07:42

ВСУ обстреливают больницу в Донецке, есть пострадавшие

Больница в Донецке подверглась обстрелу Вооружённых сил Украины, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"По предварительным данным, под обстрелом больница № 17 в Куйбышевском районе Донецка, имеются пострадавшие. Данные уточняются", — написал он в телеграм-канале.

В Сети появляются видео из Куйбышевского района, на кадрах виден чёрный дым.

Последствия обстрела ВСУ в Донецке. Видео © Телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Улицу окутало дымом за секунды: Камеры сняли момент удара ВСУ по отелю "Донбасс Palace"

Улицу окутало дымом за секунды: Камеры сняли момент удара ВСУ по отелю "Донбасс Palace"

Лайф сообщал, что накануне, 4 августа, в Донецке должно было состояться прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой (позывной Корса). Однако ВСУ обстреляли здание донецкого драмтеатра, где и проходила церемония. Также под обстрелом оказался и отель "Донбасс Palace". Жертвами удара стали шесть человек, среди погибших есть девочка-подросток.

Обложка ©

Телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров