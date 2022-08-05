ВСУ обстреливают больницу в Донецке, есть пострадавшие
Больница в Донецке подверглась обстрелу Вооружённых сил Украины, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По предварительным данным, под обстрелом — больница № 17 в Куйбышевском районе Донецка, имеются пострадавшие. Данные уточняются", — написал он в телеграм-канале.
В Сети появляются видео из Куйбышевского района, на кадрах виден чёрный дым.
Последствия обстрела ВСУ в Донецке. Видео © Телеграм-канал "ДНР Онлайн"
Лайф сообщал, что накануне, 4 августа, в Донецке должно было состояться прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой (позывной Корса). Однако ВСУ обстреляли здание донецкого драмтеатра, где и проходила церемония. Также под обстрелом оказался и отель "Донбасс Palace". Жертвами удара стали шесть человек, среди погибших есть девочка-подросток.
Телеграм-канал "ДНР Онлайн"