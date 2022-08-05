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5 августа, 07:57

Вирусолог спрогнозировал число заболевших ковидом в сутки на пике новой волны

Вирусолог Альтштейн спрогнозировал до 50 тысяч заболевших ковидом в сутки в новую волну

В России на пике новой волны коронавируса, скорее всего, будут выявлять около 45–50 тысяч новых заболевших в сутки. Таким мнением поделился главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с РИА "Новости".

"Я думаю, что не должно быть больше 200 тысяч заболевших в сутки, как это было зимой, скорее всего, порядка 4550 тысяч", — сказал эксперт.

Альтштейн при этом подчеркнул, что делать точные прогнозы очень сложно.

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Ранее Лайф рассказывал, что накануне, 4 августа, в России зафиксировали новый рекорд заболеваемости ковидом за последние четыре месяца. Так, было выявлено 17 126 новых случаев заражения коронавирусом, это наибольшее число с 2 апреля.

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Unsplash

Варвара Романова
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