Вирусолог спрогнозировал число заболевших ковидом в сутки на пике новой волны

В России на пике новой волны коронавируса, скорее всего, будут выявлять около 45–50 тысяч новых заболевших в сутки. Таким мнением поделился главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с РИА "Новости".

"Я думаю, что не должно быть больше 200 тысяч заболевших в сутки, как это было зимой, скорее всего, порядка 45–50 тысяч", — сказал эксперт.

Альтштейн при этом подчеркнул, что делать точные прогнозы очень сложно.