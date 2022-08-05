Дело жительницы Углегорска, бросившей в мэра ботинок, рассмотрит городской суд

Городской суд Углегорска рассмотрит дело местной жительницы Людмилы Аникеевой, бросившей в мэра Дмитрия Цуканова заплесневелый ботинок на встрече губернатора Сахалинской области с населением. Об этом женщина рассказала РИА "Новости".

"В полиции в четверг на меня составили административный протокол за нарушение общественного порядка, дело должен был рассматривать мировой судья, но он перенаправил его в городской суд Углегорска. Слушание состоится в пятницу в 16.00 (08.00 мск)", — сказала она.

По словам Аникеевой, процесс переселения её семьи тянется с 2019 года. Она добавила, что жильцам 48-квартирного аварийного дома на улице Красноармейской обещали новое благоустроенное жилье до конца 2020 года. В 2021 году администрация начала выполнять обещание. Однако из 48 семей только три согласились переехать в предложенное жилье, 43 взяли выкупную стоимость.

"Нам с мужем и 10-летним сыном предложили однокомнатную квартиру в подтопляемой новостройке. Мы от неё отказались по вполне законным основаниям. После этого начались бесконечные переписки с администрацией города, походы в суд, прокуратуру, к адвокатам", — поведала женщина.

Аникеева подчеркнула, что порой предложения городских властей вовсе выглядели издевательскими. Так, например, семье предложили квартиру в разваливающемся доме 1964 года постройки. Женщина выразила надежду, что вмешательство полпреда президента в ДФО – вице-премьера правительства России Юрия Трутнева сдвинет с мертвой точки затянувшийся квартирный вопрос.