У детей после ковида появляются проблемы с памятью и сном

У перенёсших коронавирус несовершеннолетних могут ухудшаться когнитивные функции, чаще всего можно заметить хроническую усталость, повышенную утомляемость, слабость и нарушения сна. Об этом сообщила главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской реабилитации, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Батышева.

"У детей, перенёсших CoViD-19, ухудшаются когнитивные функции, и эти данные подтверждены как у российских, так и у зарубежных исследователей", — сказала она журналистам.

Помимо слабости, усталости и повышенной утомляемости у детей может наблюдаться головная боль. Сегодня у таких ребят встречаются стойкие нарушения концентрации внимания и памяти, добавила Батышева. Снизить вероятность осложнений ковида у детей и подростков можно с помощью вакцинации, тем более для них есть специальная вакцина "Спутник М", обратила внимание медик.