Почти 80% россиян заявили о доверии Путину

По данным исследования, 13% опрошенных "скорее не доверяют" российскому лидеру, а 9% затруднились с ответом. Кроме того, по мнению 79% респондентов, Путин "скорее хорошо" работает на своём посту, а 12% участников опроса считают, что он справляется с обязанностями "скорее плохо". 9% опрошенных затруднились ответить.