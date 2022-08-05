Почти 80% россиян заявили о доверии Путину
ФОМ: 78% россиян доверяют Путину
Президенту России Владимиру Путину доверяют 78% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
По данным исследования, 13% опрошенных "скорее не доверяют" российскому лидеру, а 9% затруднились с ответом. Кроме того, по мнению 79% респондентов, Путин "скорее хорошо" работает на своём посту, а 12% участников опроса считают, что он справляется с обязанностями "скорее плохо". 9% опрошенных затруднились ответить.
Ранее Лайф рассказывал, что деятельность Путина на посту президента страны одобряют 78% россиян. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян. Больше половины из них заявили, что одобряют работу Правительства России и премьер-министра страны Михаила Мишустина.
ТАСС / Zuma