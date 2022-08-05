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5 августа, 08:23

В Москве 6149 человек заболели ковидом за сутки

За сутки в Москве выявили 6149 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, следует из информации на портале стопкоронавирус.рф.

За сутки от ковида в столице умерло 15 пациентов, а выздоровело — 3896. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 2 846 586 случаев заражения.

Вирусолог спрогнозировал число заболевших ковидом в сутки на пике новой волны

Вирусолог спрогнозировал число заболевших ковидом в сутки на пике новой волны

Напомним, ранее Росздравнадзор заявил о необходимости возобновить работу региональных штабов по профилактике коронавируса, а также активизировать вакцинацию. Роспотребнадзор, в свою очередь, снова посоветовал гражданам из уязвимых категорий надевать маски в людных местах и в транспорте. Всё из-за роста заболеваемости в РФ: 5 августа впервые с 1 апреля выявлено более 18 тысяч инфицированных за сутки. По данным вирусологов, новый пик может наступить уже в конце августа.

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ТАСС / Владимир Гердо

Александра Вишнякова
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