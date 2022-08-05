В Москве 6149 человек заболели ковидом за сутки

За сутки в Москве выявили 6149 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, следует из информации на портале стопкоронавирус.рф.

За сутки от ковида в столице умерло 15 пациентов, а выздоровело — 3896. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 2 846 586 случаев заражения.