НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 августа, 08:46

Китай введёт санкции против Пелоси из-за визита на Тайвань

Китай введёт санкции против спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и её родственников из-за визита на Тайвань. Пекин назвал эту поездку Пелоси отвратительной и провокационной.

"В связи с отвратительным, провокационным поступком Пелоси китайская сторона приняла решение, согласно соответствующим законам КНР, применить санкционные меры в отношении Пелоси и её ближайших родственников", говорится в заявлении МИД КНР.

Bloomberg: Поездка Пелоси на Тайвань привела Белый дом в ярость

Bloomberg: Поездка Пелоси на Тайвань привела Белый дом в ярость

Лайф напоминает, что ситуация между Тайванем и Китаем обострилась несколько дней назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. К настоящему моменту политик уже покинула остров. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал "вопиюще провокационной".

Обложка ©

ТАСС / AP

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров