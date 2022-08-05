Китай введёт санкции против Пелоси из-за визита на Тайвань
Китай введёт санкции против спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и её родственников из-за визита на Тайвань. Пекин назвал эту поездку Пелоси отвратительной и провокационной.
"В связи с отвратительным, провокационным поступком Пелоси китайская сторона приняла решение, согласно соответствующим законам КНР, применить санкционные меры в отношении Пелоси и её ближайших родственников", — говорится в заявлении МИД КНР.
Лайф напоминает, что ситуация между Тайванем и Китаем обострилась несколько дней назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. К настоящему моменту политик уже покинула остров. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал "вопиюще провокационной".
Обострение на Тайване
ТАСС / AP