"Меньше трансвеститов, больше Чака Норриса": Премьер Венгрии сорвал овации шуткой о гендерах
Орбан вызвал овации, заявив, что Венгрии нужно "меньше гендеров и больше рейнджеров"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал продолжительные аплодисменты на Конференции консервативных политических действий, которая проходит в американском Далласе, штат Техас. Это произошло, когда он пошутил, говоря о различных гендерах.
Кадр из трансляции выступления Орбана на Конференции консервативных политических действий в Далласе. Видео © Twitter / PapiTrumpo
"Мы решили, что нам не нужно больше гендеров, а нужно больше рейнджеров. Меньше трансвеститов, а больше Чака Норриса", — сказал он, после чего в зале начались восторженные овации.
По словам Орбана, те, кто считает его расистом или антисемитом, "просто идиоты". Также венгерский премьер зачитал отрывок из конституции страны, в котором утверждается, что брак заключается только между одним мужчиной и одной женщиной, после чего в зале также раздались аплодисменты. Кроме того, политик пошутил над тем, как его называют в "левых" СМИ, отверг обвинения в том, что он "европейский расист, антисемит и троянский конь Путина".
Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Зеленский ответил на петицию по легализации однополых браков на Украине. Его реакцией стало цитирование статьи конституции, согласно которой "брак основывается на согласии женщины и мужчины".
Кадр видео из трансляции выступления Орбана на Конференции консервативных политических действий в Далласе