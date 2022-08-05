"Меньше трансвеститов, больше Чака Норриса": Премьер Венгрии сорвал овации шуткой о гендерах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал продолжительные аплодисменты на Конференции консервативных политических действий, которая проходит в американском Далласе, штат Техас. Это произошло, когда он пошутил, говоря о различных гендерах.

Кадр из трансляции выступления Орбана на Конференции консервативных политических действий в Далласе. Видео © Twitter / PapiTrumpo

"Мы решили, что нам не нужно больше гендеров, а нужно больше рейнджеров. Меньше трансвеститов, а больше Чака Норриса", — сказал он, после чего в зале начались восторженные овации.

По словам Орбана, те, кто считает его расистом или антисемитом, "просто идиоты". Также венгерский премьер зачитал отрывок из конституции страны, в котором утверждается, что брак заключается только между одним мужчиной и одной женщиной, после чего в зале также раздались аплодисменты. Кроме того, политик пошутил над тем, как его называют в "левых" СМИ, отверг обвинения в том, что он "европейский расист, антисемит и троянский конь Путина".