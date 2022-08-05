НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 августа, 08:57

Лайф публикует видео из обстрелянной ВСУ больницы в Донецке

Минимум четыре пациента больницы № 17, находящейся в Куйбышевском районе Донецка, пострадали в результате обстрела Вооружёнными силами Украины. Телеграм-канал SHOT показывает кадры из медицинского учреждения.

Кадры из обстрелянной ВСУ больницы № 17 в Донецке. Видео © Telegram-канал SHOT

На них можно увидеть, как персонал катит по коридору одну из пострадавших женщин. Также заметно, что повреждения получила крыша роддома, в помещениях которого на момент происшествия, к счастью, никого не было.

Улицу окутало дымом за секунды: Камеры сняли момент удара ВСУ по отелю "Донбасс Palace"

Улицу окутало дымом за секунды: Камеры сняли момент удара ВСУ по отелю "Донбасс Palace"

О том, что ВСУ обстреливают больницу в Донецке, Лайф сообщал ранее. В Сети появились видео из Куйбышевского района, а на кадрах виден чёрный дым.

Обложка ©

Кадр видео из телеграм-канала SHOT

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров