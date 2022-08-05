Лайф публикует видео из обстрелянной ВСУ больницы в Донецке
Минимум четыре пациента больницы № 17, находящейся в Куйбышевском районе Донецка, пострадали в результате обстрела Вооружёнными силами Украины. Телеграм-канал SHOT показывает кадры из медицинского учреждения.
Кадры из обстрелянной ВСУ больницы № 17 в Донецке. Видео © Telegram-канал SHOT
На них можно увидеть, как персонал катит по коридору одну из пострадавших женщин. Также заметно, что повреждения получила крыша роддома, в помещениях которого на момент происшествия, к счастью, никого не было.
О том, что ВСУ обстреливают больницу в Донецке, Лайф сообщал ранее. В Сети появились видео из Куйбышевского района, а на кадрах виден чёрный дым.
Кадр видео из телеграм-канала SHOT