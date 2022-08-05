Под Североуральском медведь чуть не загрыз пожилого грибника

Медведь напал на 71-летнего грибника в лесу под Североуральском. Зверь сильно подрал мужчину, сломал руку и содрал скальп рядом с ухом, однако дедушке всё же удалось выжить и выбраться к людям за помощью. Об этом Лайфу рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Медведь напал на 71-летнего грибника под Североуральском. Видео © "ВКонтакте" / "Североуральск | Новости | proseverouralsk.ru"

Вальтер Георгиевич живёт в посёлке Черёмухово под Североуральском в Свердловской области. По его словам, лес любит с детства, всю жизнь мужчина занимался рыбалкой и охотой, а также ходил за грибами и ягодами. Так, при очередном походе в лес в районе города Ивдель он встретился с его хозяином — медведем.

После схватки с животным, в которой мужчине удалось одержать верх с помощью небольшого грибного ножа, он дошёл до машины. Там его ждал сват, который позвонил сыну Вальтера, доставившего дедушку в больницу. Долгое время из-за шока пострадавший не мог разжать руку, державшую лезвие. Кроме того, в схватке были потеряны ключи, телефон и вставная челюсть.

Со слов оперировавшего врача, у мужчины была скальпированная рана черепа, подранные уши и лицо в области глаза, а также перелом двух костей кисти от укуса медведя. Операция длилась три часа — Вальтеру сшивали повреждённые части тела. Также грибнику вкололи иммуноглобулин от бешенства и антибиотики, так как нередко зверь может заразить различными инфекциями.

Теперь Вальтер Георгиевич считает 1 августа вторым днём рождения. Однако, по словам мужчины, он не держит зла на медведя, ведь это не зверь пришёл к человеку, а человек пришёл к нему домой.