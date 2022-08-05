IKEA начала доставлять товары в города, где не было магазинов сети
IKEA расширила зону доставки товаров по России в рамках онлайн-распродажи
Ретейлер IKEA расширил зону доставки товаров в рамках проходящей в России онлайн-распродажи. Об этом сказано на сайте компании.
Теперь покупки могут привезти в города, где ретейлер не присутствовал: Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск.
Прежде оформить доставку можно было только в города, где есть магазины IKEA. Это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара и Уфа.
Ранее Лайф рассказывал, чем заменить товары IKEA, Zara и других брендов. Например, компания "Кока-кола" остановила производство и продажу своих напитков на территории России, но полки магазинов быстро заполнили аналоги самой популярной газировки бренда "Байкал".
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