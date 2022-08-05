IKEA начала доставлять товары в города, где не было магазинов сети

Ретейлер IKEA расширил зону доставки товаров в рамках проходящей в России онлайн-распродажи. Об этом сказано на сайте компании.

Теперь покупки могут привезти в города, где ретейлер не присутствовал: Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск.

Прежде оформить доставку можно было только в города, где есть магазины IKEA. Это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара и Уфа.