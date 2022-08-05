Песков: Китай законно защищает суверенитет на фоне провокаций с визитом Пелоси на Тайвань

Китай законно предпринимает меры по защите суверенитета после провокаций с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Напряжённость так быстро не спадает, естественно, на фоне этих провокаций Китай вполне законно предпринимает шаги по защите своего суверенитета", — сказал пресс-секретарь российского лидера.