Песков: Китай законно защищает суверенитет на фоне провокаций с визитом Пелоси на Тайвань
Китай законно предпринимает меры по защите суверенитета после провокаций с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
"Напряжённость так быстро не спадает, естественно, на фоне этих провокаций Китай вполне законно предпринимает шаги по защите своего суверенитета", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Песков подчеркнул, что подобные провокации не остаются без последствий.
Лайф напоминает, что ситуация между Тайванем и Китаем обострилась несколько дней назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. К настоящему моменту политик уже покинула остров. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а Народно-освободительная армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал вопиюще провокационной.
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