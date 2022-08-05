Под Гатчиной многодетная мать выбросила новорождённую дочь в мусорный бак

Под Гатчиной в Ленинградской области многодетная мать выбросила новорождённую дочь в мусорный бак. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, заявление в полицию поступило от заведующей гинекологического отделения районной больницы, куда доставили 41-летнюю россиянку. Она находилась в тяжёлом состоянии после выкидыша.

Как выяснилось позже, у женщины на седьмом месяце беременности произошли преждевременные роды. По её словам, ребёнок родился мёртвым. Мать решила не обращаться за медицинской помощью, упаковала тело младенца и окровавленные вещи в пакет и выбросила в мусорный бак возле дома.

Сотрудники полиции нашли труп через три дня после инцидента. Тело малыша направили в морг для установления точной причины смерти. Женщина воспитывает троих детей, семья полная и до случившегося на учёте не состояла. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.