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5 августа, 09:23

Под Гатчиной многодетная мать выбросила новорождённую дочь в мусорный бак

Под Гатчиной в Ленинградской области многодетная мать выбросила новорождённую дочь в мусорный бак. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, заявление в полицию поступило от заведующей гинекологического отделения районной больницы, куда доставили 41-летнюю россиянку. Она находилась в тяжёлом состоянии после выкидыша.

Как выяснилось позже, у женщины на седьмом месяце беременности произошли преждевременные роды. По её словам, ребёнок родился мёртвым. Мать решила не обращаться за медицинской помощью, упаковала тело младенца и окровавленные вещи в пакет и выбросила в мусорный бак возле дома.

Сотрудники полиции нашли труп через три дня после инцидента. Тело малыша направили в морг для установления точной причины смерти. Женщина воспитывает троих детей, семья полная и до случившегося на учёте не состояла. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мать узнала о гибели двухлетней дочери из домового чата, находясь с ней в одной квартире

Мать узнала о гибели двухлетней дочери из домового чата, находясь с ней в одной квартире

Ранее Лайф рассказывал, что в Красноярске суррогатная мать получила три года тюрьмы за продажу ребёнка. В 2019 году женщина решила родить ребёнка за деньги и нашла в Интернете страницу компании "Дидилия". После утверждения анкеты её отправили в Камбоджу, где она была оплодотворена.

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ТАСС / Донат Сорокин

Григорий Воронцов

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