Песков не исключил, что Путин и Эрдоган обсудят БРИКС в ходе сочинских переговоров

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут затронуть тему БРИКС в ходе переговоров в Сочи. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что касается БРИКС, действительно, нельзя исключать, но каких-то особых планов на этот счёт сегодня нет", — признался Песков журналистам.

Он также заметил, что в вопросе Конвенции Монтрё "обсуждать нечего", ведь это краеугольный камень и очень важный элемент в комплексе договорно-правовой базы для всех причерноморских стран, в том числе для отношений Москвы и Анкары.