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5 августа, 09:35

Песков не исключил, что Путин и Эрдоган обсудят БРИКС в ходе сочинских переговоров

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут затронуть тему БРИКС в ходе переговоров в Сочи. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что касается БРИКС, действительно, нельзя исключать, но каких-то особых планов на этот счёт сегодня нет", — признался Песков журналистам.

Он также заметил, что в вопросе Конвенции Монтрё "обсуждать нечего", ведь это краеугольный камень и очень важный элемент в комплексе договорно-правовой базы для всех причерноморских стран, в том числе для отношений Москвы и Анкары.

"Тут обсуждать нечего: конвенция действует и она очень и очень важна", — добавил представитель Кремля.

В Кремле ответили на вопрос о совместной пресс-конференции Путина и Эрдогана в Сочи

В Кремле ответили на вопрос о совместной пресс-конференции Путина и Эрдогана в Сочи

Напомним, встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 5 августа. В ходе неё лидеры обсудят эффективность механизма вывоза зерна, обострение в Карабахе, а также двустороннее сотрудничество и международную повестку.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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