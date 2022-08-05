Песков не исключил, что Путин и Эрдоган обсудят БРИКС в ходе сочинских переговоров
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут затронуть тему БРИКС в ходе переговоров в Сочи. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Что касается БРИКС, действительно, нельзя исключать, но каких-то особых планов на этот счёт сегодня нет", — признался Песков журналистам.
Он также заметил, что в вопросе Конвенции Монтрё "обсуждать нечего", ведь это краеугольный камень и очень важный элемент в комплексе договорно-правовой базы для всех причерноморских стран, в том числе для отношений Москвы и Анкары.
"Тут обсуждать нечего: конвенция действует и она очень и очень важна", — добавил представитель Кремля.
Напомним, встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 5 августа. В ходе неё лидеры обсудят эффективность механизма вывоза зерна, обострение в Карабахе, а также двустороннее сотрудничество и международную повестку.