Песков: Момент для разговора Путина и Макрона пока не настал

Момент для телефонного разговора президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона пока не настал, но если такая необходимость появится, лидеры созвонятся в любую минуту. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Не созваниваются, потому что пока считают, что не настал момент и в настоящий момент просто это не нужно. Если возникнет такая необходимость, то они смогут созвониться в любую минуту", — сказал представитель Кремля.