Песков: Момент для разговора Путина и Макрона пока не настал
Момент для телефонного разговора президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона пока не настал, но если такая необходимость появится, лидеры созвонятся в любую минуту. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Не созваниваются, потому что пока считают, что не настал момент и в настоящий момент просто это не нужно. Если возникнет такая необходимость, то они смогут созвониться в любую минуту", — сказал представитель Кремля.
Последний раз Путин и Макрон созванивались 28 мая, тогда к разговору присоединился также канцлер ФРГ Олаф Шольц. Напомним, ранее сам президент Франции посчитал, что за полгода провёл в переговорах с российским коллегой 100 часов.
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