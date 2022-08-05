Песков отказался комментировать приговор американке Грайнер
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать решение суда приговорить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. В беседе с журналистами он подчеркнул, что в законе РФ прописаны все вопросы помилования.
"Мы не можем комментировать судебные решения, и я не буду этого делать и на этот раз. Все вопросы помилования прописаны у нас в законе. Существует определённая процедура, коей осуждённая в соответствии с законом может воспользоваться", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В её ручной клади нашли вейпы с гашишным маслом. А 4 августа Химкинский суд Московской области приговорил спортсменку к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков.
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