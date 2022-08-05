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5 августа, 09:46

Кремль следит за судьбой Винника, заявил Песков

Песков: Кремль следит за судьбой арестованного Винника, как и за судьбами всех россиян

В Кремле следят за судьбой арестованного россиянина Александра Винника, которого экстрадировали из Греции в США. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"За судьбой Винника следим, как за судьбами всех российских граждан. Вот всё, что я могу сказать", — заявил представитель Кремля.

После экстрадиции из Франции в Грецию россиянин Винник исчез

После экстрадиции из Франции в Грецию россиянин Винник исчез

Напомним, что Александр Винник был задержан и впоследствии арестован в Греции в июле 2017 года по запросу спецслужб США. Его обвинили в кибермошенничестве и махинациях с криптовалютой. Сегодня его доставили в Соединённые Штаты, где ему грозит 50 лет тюрьмы.

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ТАСС / Юрий Малинов

Александр Юнашев

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