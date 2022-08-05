На Урале заслуженная учительница умерла спустя 12 часов ожидания медпомощи

На Урале заслуженный учитель русского языка и литературы Наталья Сергеева умерла на 74-м году жизни после ожидания медпомощи на протяжении 12 часов. Трагедия случилась ещё 8 марта этого года, однако о ней стало известно только сейчас.

Как сообщает kp.ru, в конце февраля у жительницы Верхней Туры медики обнаружили ковид, но вместо госпитализации ей было назначено амбулаторное лечение. 7 марта пенсионерке стало плохо, около 10:30 её дочь вызвала скорую, однако женщина не сразу попала в больницу — в медучреждение Красноуральска её принимать не согласились.

"Врач начал обзванивать другие больницы и узнавать, куда маму могут взять. <...> Нас забрали лишь после обеда. Мы приехали в Нижний Тагил после 17 часов. Но и там пришлось ждать. Мама весь день без воды и еды, а её забрали в палату лишь около полуночи. В общей сложности мы ждали помощи 12 часов", — рассказала дочь преподавателя.

Вечером следующего дня стало известно о смерти женщины. При этом дочери сообщили, что мать умерла от почечной недостаточности, но в свидетельстве было написано, что причиной гибели стала пневмония на фоне ковида.

Родственница погибшей призвала областной Минздрав повысить число бригад скорой помощи, так как боится, что подобное может произойти с пожилым отцом. А в ведомстве, в свою очередь, подчеркнули, что пенсионерка получила всю необходимую помощь.