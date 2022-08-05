Жительнице Углегорска, бросившей в мэра ботинок, выделили двухкомнатную квартиру

Семье жительницы Углегорска Людмилы Аникеевой, которая из-за проблем с переселением бросила в мэра Дмитрия Цуканова ботинок, в течение суток после происшествия выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Сахалинской области.

"Администрация Углегорского района в течение суток предоставила жильё жительнице райцентра после жалобы губернатору. <...> Жительнице Углегорска Людмиле Аникеевой вместе с сыном и мужем выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру из муниципального жилфонда", — говорится в сообщении.

Напомним, на встрече с губернатором Сахалинской области местная жительница швырнула ботинок с плесенью в мэра Углегорска. Поводом для этого, по словам женщины, стало отчаяние — на протяжении долгих лет она живёт в аварийном доме. После этого на неё составили административный протокол за нарушение общественного порядка, дело ушло на рассмотрение в городской суд.