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5 августа, 10:00

Зеленский раскритиковал доклад Amnesty International о военных нарушениях Киева

Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал доклад Amnesty International, посвящённый нарушениям ВСУ международного права. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Если кто-то делает отчёт, в котором жертва и агрессор вроде бы в чём-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время — игнорируется, то с этим нельзя мириться", — сказал он.

Зеленский уверен, что Amnesty International пытается докладом амнистировать Россию, переложить с неё ответственность на жертву, которой является Украина.

Посольство РФ оценило доклад Amnesty International о военных нарушениях Киева

Посольство РФ оценило доклад Amnesty International о военных нарушениях Киева

Речь идёт о докладе Amnesty International, который был опубликован накануне, об этом сообщал Лайф. В документе правозащитников говорится, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая различные вооружения и боевую технику в школах и больницах городов. Таким образом, риску подвергается мирное население.

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Светлана Оперук

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