Зеленский раскритиковал доклад Amnesty International о военных нарушениях Киева
Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал доклад Amnesty International, посвящённый нарушениям ВСУ международного права. Об этом сообщает "Украинская правда".
"Если кто-то делает отчёт, в котором жертва и агрессор вроде бы в чём-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время — игнорируется, то с этим нельзя мириться", — сказал он.
Зеленский уверен, что Amnesty International пытается докладом амнистировать Россию, переложить с неё ответственность на жертву, которой является Украина.
Речь идёт о докладе Amnesty International, который был опубликован накануне, об этом сообщал Лайф. В документе правозащитников говорится, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая различные вооружения и боевую технику в школах и больницах городов. Таким образом, риску подвергается мирное население.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky