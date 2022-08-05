Российское посольство в США дало оценку докладу Amnesty International, посвящённому нарушениям украинскими войсками международного права. Как заявили дипломаты, этот документ свидетельствует о том, что замалчивать правду становится всё сложнее.

"Преступный киевский режим не испытывает никакого сочувствия к собственному населению. Задолго до начала спецоперации мы предупреждали мировую общественность о бесчеловечной сущности украинских властей. Надеемся, что исследование правозащитников поможет аудитории в Соединённых Штатах сделать правильные выводы", — гласит текст заявления, опубликованный в телеграме посольства.

В российской дипмиссии надеются, что исследование правозащитников поможет американской аудитории сделать правильные выводы.