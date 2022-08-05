Японские власти призвали компании Mitsui и Mitsubishi согласиться на участие в "Сахалине-2"

Министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда сообщил о намерении властей обратиться к компаниям Mitsui и Mitsubishi с просьбой положительно рассмотреть вопрос об участии в "Сахалине-2". Этот проект японский чиновник назвал важным с точки зрения стабильного обеспечения страны энергией и газом.

"Я встречался с директором Mitsui & Co и попросил его положительно рассмотреть вопрос об участии в новом операторе проекта — российской компании", — цитирует РИА "Новости" слова Хагиуды, сказанные на пресс-конференции в Токио.

Накануне, напомним, Хагиуда заявил, что Япония сохраняет интересы в проекте "Сахалин-2" после постановления российских властей о создании нового оператора. А генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно отметил, что Токио намерен продолжить тесное сотрудничество с частным сектором для сохранения интересов японских компаний и обеспечения бесперебойных поставок сжиженного природного газа.