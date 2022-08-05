В Херсоне выявили лазутчиков, подготовленных для диверсий в условиях города

Российские военные обезвредили в Херсоне "спящую ячейку" украинских диверсантов. Об этом со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщает РИА "Новости".

Диверсанты относились к территориальной обороне Украины. Всего российскими силовиками выявлено 16 членов группы, среди которых двое командиров. Сообщается, что установлены их паспортные данные и места проживания. У группы изъято многочисленное вооружение: автоматы Калашникова с патронами, гранаты, карабины и ружья, штык-ножи. Обнаружены также списки личного состава, учебно-методические пособия по проведению диверсий на городских объектах.

"Кроме того, установлен адрес, по которому проводились конспиративные встречи членов, — в одном из турагентств", — рассказал собеседник агентства.

Он сообщил, что перед диверсантами была поставлена задача не пустить российских военных на городские объекты. Однако после того, как Вооружённые силы РФ вошли на территорию области, командование распустило участников теробороны до особого распоряжения. В свою деятельность диверсантам требовалось вовлекать новых участников.