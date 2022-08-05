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5 августа, 02:08

При пожаре в ночном клубе в Таиланде погибло 13 человек

Крупный пожар произошёл в ночном клубе в провинции Чонбури на востоке Таиланда. Полиция страны сообщает, что уже известно о 13 погибших и 35 раненых. По предварительным данным, среди них нет иностранных граждан. В списке жертв пожара пока числятся только граждане Таиланда.

Крупный пожар в ночном клубе в Таиланде. Видео © Twitter / KhaosodOnline

Как заявил полковник полиции Вуттипонг Сомджай, пожар начался в 01:00 в пятницу (21:00 в четверг мск) в клубе Mountain. На кадрах с места происшествия видно, что на людях ещё горит одежда, когда они выбегают из объятого пламенем здания. Причины пожара устанавливаются.

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Обложка ©

Twitter / KhaosodOnline

Иван Косицын

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