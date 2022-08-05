Китай назвал ядерный арсенал США угрозой региональному и международному миру

Американский ядерный арсенал угрожает региональному и международному миру и безопасности. Об этом на обзорной конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил представитель делегации Китая, директор отдела департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Дин Тунбин.

"Являясь ядерной сверхдержавой, США располагают огромным ядерным арсеналом, который по-прежнему угрожает региональному и международному миру и безопасности", — цитирует высказывание дипломата ТАСС.

По его словам, Пекин всегда поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, необходимом для защиты национальной безопасности. Китай никогда не участвовал и не будет участвовать в гонке вооружений, подчеркнул Дин Тунбин. Представитель КНР заметил, что установление механизма контроля над вооружениями между Пекином и Вашингтоном невозможно без учёта всего комплекса их отношений.

"Китай ведёт диалог по контролю над вооружениями со многими странами. Раньше такой диалог был и с США. Но США описывают отношения с Китаем как соперничество или соревнование, предпринимают шаги, чтобы подавить Китай, ущемить его суверенитет и территориальную целостность. Это всё равно что ставить телегу впереди лошади. На практике это невозможно", — заключил китайский дипломат.