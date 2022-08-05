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5 августа, 10:20

ВСУ открыли огонь по жителям Харьковской области из-за отказа уступить им свои дома

Командиры подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ и наёмники открыли огонь по мирным жителям за отказ предоставить им дома для личного пользования. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Командование данного соединения пыталось принудительно выселить мирных граждан из своих домов для размещения в них иностранных наёмников, а также оборудования на придомовых участках позиций военной техники и артиллерии", — сказал он.

По словам Конашенкова, в результате огнестрельные ранения различной степени тяжести получили четыре жителя села Шестаково и пять — села Верхний Салтов.

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Ранее Лайф опубликовал кадры из обстрелянной ВСУ больницы в Донецке. В результате атаки пострадало минимум четыре пациента больницы № 17, находящейся в Куйбышевском районе города.

Обложка ©

Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Григорий Воронцов

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