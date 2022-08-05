"Большой прорыв": Вассерман высоко оценил эксперимент учёных по воскрешению свиньи спустя час после смерти
Вассерман назвал большим прорывом воскрешение свиньи спустя час после смерти
Член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман прокомментировал новость об оживлении свиньи спустя час после её смерти. Своим мнением он поделился с Лайфом. Парламентарий отметил, что в организме человека и свиньи протекают во многом схожие физиологические процессы. Однако провернуть подобный эксперимент на людях, по мнению Вассермана, не удастся, поскольку организм животных всё-таки в меньшей степени зависит от работы головного мозга.
"То есть, может быть, удастся восстановить функции большей части организма, но вряд ли удастся восстановить работу мозга. С моей точки зрения, это (эксперимент учёных с оживлением свиньи. — Прим. Лайфа) действительно большой прорыв", — добавил собеседник.
Ранее стало известно, что американские учёные оживили свинью через час после её смерти. Во время эксперимента специалисты искусственно спровоцировали остановку сердца у животного, находившегося под наркозом. Спустя час тело хрюшки подключили к аппарату, который заменял работу сердца и лёгких. Поэтапно животному вводили экспериментальную жидкость OrganEx, которая восстановила кровообращение и работу внутренних органов.
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