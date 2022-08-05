Белый дом заявил вызванному послу КНР о приверженности США принципу "одного Китая"

Вашингтон придерживается принципа "одного Китая", однако готов к действиям, которые Пекин может предпринять из-за обострения ситуации вокруг Тайваня. Об этом вызванному послу КНР в США Цинь Гану заявили в Белом доме.

"Мы снова дали понять то, что говорили в частном порядке на самом высоком уровне, а также открыто: в нашей политике "одного Китая" ничего не поменялось. Мы также дали понять, что США готовы к тому, что решит предпринять Пекин", — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кёрби, слова которого приводит газета Washington Post.