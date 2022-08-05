Белый дом заявил вызванному послу КНР о приверженности США принципу "одного Китая"
Вашингтон придерживается принципа "одного Китая", однако готов к действиям, которые Пекин может предпринять из-за обострения ситуации вокруг Тайваня. Об этом вызванному послу КНР в США Цинь Гану заявили в Белом доме.
"Мы снова дали понять то, что говорили в частном порядке на самом высоком уровне, а также открыто: в нашей политике "одного Китая" ничего не поменялось. Мы также дали понять, что США готовы к тому, что решит предпринять Пекин", — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кёрби, слова которого приводит газета Washington Post.
Вашингтон не хочет и не стремится к кризису в отношениях с Пекином, но не позволит препятствовать действиям США в водах и небе западной части Тихого океана, которые разрешает международное право. Кёрби напомнил, что Америка десятилетиями поддерживает Тайвань и защищает свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион. При этом Белый дом хочет поддерживать с Китаем все линии коммуникаций, на что также было указано послу.
Лайф напоминает, что ситуация между Тайванем и Китаем обострилась несколько дней назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. К настоящему моменту политик уже покинула остров. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал вопиюще провокационной.
Сайт Посольства КНР в США