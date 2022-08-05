Путин прибыл в Сочи, где состоятся переговоры с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Сочи и готовится к переговорам с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент здесь, готовится к сегодняшним контактам с президентом Турции Эрдоганом. Они будут общаться с глазу на глаз и в составе делегаций. Наш сопредседатель межправкомиссии с другими представителями экономического блока вели работу комплексную. Ещё не исключаем встречи по внутренним делам", — сказал он в беседе с журналистами.

Представитель Кремля добавил, что сопредседатель межправкомиссии Александр Новак сможет рассказать об итогах встречи. Как сообщает телеканал TRT Haber, Эрдоган уже вылетел в Сочи, он прибудет в город около 15:00 мск. По данным СМИ, сначала президент Турции встретится с Путиным, а после этого состоятся переговоры с участием делегаций.