Путин прибыл в Сочи, где состоятся переговоры с Эрдоганом
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Сочи и готовится к переговорам с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Президент здесь, готовится к сегодняшним контактам с президентом Турции Эрдоганом. Они будут общаться с глазу на глаз и в составе делегаций. Наш сопредседатель межправкомиссии с другими представителями экономического блока вели работу комплексную. Ещё не исключаем встречи по внутренним делам", — сказал он в беседе с журналистами.
Представитель Кремля добавил, что сопредседатель межправкомиссии Александр Новак сможет рассказать об итогах встречи. Как сообщает телеканал TRT Haber, Эрдоган уже вылетел в Сочи, он прибудет в город около 15:00 мск. По данным СМИ, сначала президент Турции встретится с Путиным, а после этого состоятся переговоры с участием делегаций.
Ранее стало известно, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут затронуть тему БРИКС в ходе переговоров в Сочи. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАСС / Михаил Метцель / POOL