Страны ЕС с 10 августа должны прекратить закупать уголь в РФ, несмотря на энергокризис
Эмбарго Евросоюза на поставки российского угля вступит в силу с 10 августа, как и было запланировано, и все страны объединения обязаны его соблюдать, несмотря на энергокризис. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.
"Эмбарго на поставки российского угля — это часть пятого пакета санкций, принятого в апреле. 10 августа заканчивается переходный период, и Еврокомиссия уверена, что все страны ЕС будут выполнять это ограничение", — сказал он.
Напомним, полный запрет на поставки российского угля в Евросоюз вступил в силу с 1 августа, однако пока действует переходный период. Эмбарго было включено в пятый пакет санкций со стороны Евросоюза, который был принят в апреле.
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