Страны ЕС с 10 августа должны прекратить закупать уголь в РФ, несмотря на энергокризис

Эмбарго Евросоюза на поставки российского угля вступит в силу с 10 августа, как и было запланировано, и все страны объединения обязаны его соблюдать, несмотря на энергокризис. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

"Эмбарго на поставки российского угля — это часть пятого пакета санкций, принятого в апреле. 10 августа заканчивается переходный период, и Еврокомиссия уверена, что все страны ЕС будут выполнять это ограничение", — сказал он.