Лиз Трасс предрекла Британии суровую зиму
Sky News: Трасс заявила, что Великобританию ждёт суровая зима
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что страну ждёт суровая зима. Таким мнением она поделилась в эфире телеканала Sky News.
"Я знаю, что зима будет суровой. Я хочу сделать всё возможное, чтобы убедиться, что мы высвобождаем запасы газа в Северном море", — сообщила Трасс, которая является кандидатом в премьер-министры Соединённого Королевства.
Она считает, что для предотвращения негативных последствий для экономики Британии стоит добывать ресурсы методом гидроразрыва пласта. Министр выразила надежду, что страна "продвигается вперёд" в вопросах ядерной энергетики и возобновляемых источников энергии.
Как ранее сообщал Лайф, Трасс заявила, что считает себя бунтаркой, желающей изменить политику страны. По словам главы МИД Британии, ей хочется "действовать по-другому и быть смелой".
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