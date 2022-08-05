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5 августа, 11:07

Лиз Трасс предрекла Британии суровую зиму

Sky News: Трасс заявила, что Великобританию ждёт суровая зима

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что страну ждёт суровая зима. Таким мнением она поделилась в эфире телеканала Sky News.

"Я знаю, что зима будет суровой. Я хочу сделать всё возможное, чтобы убедиться, что мы высвобождаем запасы газа в Северном море", — сообщила Трасс, которая является кандидатом в премьер-министры Соединённого Королевства.

Она считает, что для предотвращения негативных последствий для экономики Британии стоит добывать ресурсы методом гидроразрыва пласта. Министр выразила надежду, что страна "продвигается вперёд" в вопросах ядерной энергетики и возобновляемых источников энергии.

Оговорка по Фрейду: Лиз Трасс заявила о намерении "бороться за Путина"

Оговорка по Фрейду: Лиз Трасс заявила о намерении "бороться за Путина"

Как ранее сообщал Лайф, Трасс заявила, что считает себя бунтаркой, желающей изменить политику страны. По словам главы МИД Британии, ей хочется "действовать по-другому и быть смелой".

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Getty Images / Joe Giddens - Pool

Никита Осипов

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