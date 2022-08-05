Жители Херсонской области поддержали идею вступления освобождённых территорий в состав РФ

Жители села Гладковка в Херсонской области выступают за возвращение освобождённых ВС РФ территорий в ходе спецоперации на Украине в состав России. Видео народного схода опубликовал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в телеграм-канале.

Замглавы Администрации Херсонской области на собраниях в сёлах Гладковка и Большие Копани. Видео © Telegram / Кирилл Стремоусов

"По итогам обсуждения выяснилось, что жители села поддерживают идею возвращения освобождённых территорий в состав России", — говорится в сообщении.

В ходе встречи Стремоусов призвал жителей села Гладковка собраться, ведь проведение референдума необходимо. Если Херсонская область станет субъектом России, считает он, она будет находиться под защитой ядерной державы. По словам замглавы администрации региона, референдум пройдёт уже совсем скоро.

Также Стремоусов напомнил жителям села Большие Копани, что люди голосовали за Владимира Зеленского, чтобы Пётр Порошенко покинул пост президента Украины. При этом жители Незалежной верили в обещания бывшего комика относительно мира и окончания никому не нужной войны.

"Порошенко хотя бы, в отличие от Зеленского, имел какое-то своё мнение, а Зеленский — это просто говорящая голова, которая читает по бумажке", — подчеркнул Стремоусов.