В Минсельхозе допустили снижение экспорта зерна при полном обеспечении внутреннего рынка

Россия может сократить план по экспорту зерна, однако внутренний рынок будет обеспечен полностью. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании ведомственного оперштаба в Башкирии. Он отметил, что сейчас во всех федеральных округах идут уборочные работы, аграрии обработали 27% полей, собрав порядка 55 миллионов тонн зерновых. Патрушев подчеркнул, что это неплохой показатель, но он заметно меньше, чем год назад.

Глава Минсельхоза отметил, что возможное снижение урожая объясняется поздним началом работ во многих регионах из-за холодной весны и погодными условиями. Также есть сложности с поставками иностранных комплектующих для техники.

"В совокупности всё это создаёт риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 миллионов тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объёмы, экспортные планы в 50 миллионов тонн нам придётся пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых", — сказал Патрушев.