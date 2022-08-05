В украинском Николаеве введён комендантский час
Глава украинского Николаева Ким объявил о вводе комендантского часа в городе в выходные
Комендантский час введён в городе Николаеве на юге Украины. Запрет будет действовать с пятницы по воскресенье, заявил губернатор Николаевской области Виталий Ким в телеграм-канале.
"В выходные город будет закрыт. Все находятся дома... Мы работаем и по коллаборантам в том числе... Сотрудничайте, давайте полезную информацию, ведите себя вежливо", — сказал он.
По словам губернатора, комендантский час будет действовать с 23:00 5 августа до 5:00 8 августа. Он призвал жителей города заранее спланировать выходные, сделать необходимые покупки, а также отнестись к данному распоряжению с пониманием.
Ранее Лайф писал, что ВСУ открыли огонь по жителям Харьковской области из-за отказа уступить им свои дома. По данным Минобороны России, в результате пострадало девять человек.
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