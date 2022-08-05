В украинском Николаеве введён комендантский час

Комендантский час введён в городе Николаеве на юге Украины. Запрет будет действовать с пятницы по воскресенье, заявил губернатор Николаевской области Виталий Ким в телеграм-канале.

"В выходные город будет закрыт. Все находятся дома... Мы работаем и по коллаборантам в том числе... Сотрудничайте, давайте полезную информацию, ведите себя вежливо", — сказал он.

По словам губернатора, комендантский час будет действовать с 23:00 5 августа до 5:00 8 августа. Он призвал жителей города заранее спланировать выходные, сделать необходимые покупки, а также отнестись к данному распоряжению с пониманием.