ЕР предложила смягчить условия соцподдержки супругов погибших ветеранов боевых действий

"Единая Россия" предложила смягчить условия получения социальной поддержки супругами погибших ветеранов боевых действий. Партия выступила с инициативой предоставлять льготы в том случае, если вдова или вдовец проживает с другими лицами, в числе которых могут быть родители. Ранее получать соцподдержку могли только те, кто был прописан в квартире один или с детьми.