ЕР предложила смягчить условия соцподдержки супругов погибших ветеранов боевых действий
"Единая Россия" предложила смягчить условия получения социальной поддержки супругами погибших ветеранов боевых действий. Партия выступила с инициативой предоставлять льготы в том случае, если вдова или вдовец проживает с другими лицами, в числе которых могут быть родители. Ранее получать соцподдержку могли только те, кто был прописан в квартире один или с детьми.
Согласно сообщению партии, соответствующий законопроект поддержал экспертный совет "Единой России". Такая инициатива позволит россиянам получать ежемесячные выплаты, льготное медицинское обслуживание, а также компенсацию расходов на оплату ЖКУ. Подчёркивается, что условие о незаключении повторного брака сохраняется.
Ранее Лайф писал, что Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников, отражавших вторжение в РФ с Украины. Наделение таким статусом позволит повысить уровень соцзащиты этих граждан и предоставит им соответствующие меры поддержки, в том числе ежемесячные выплаты.
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