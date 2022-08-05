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5 августа, 11:51

Политолог объяснил раскол между мэрами крупных украинских городов и Зеленским

Политолог Марков: Зеленский намеренно не даёт западные деньги регионам, а передаёт их ВСУ

Западные деньги, которые всё-таки доходят до украинской казны, намеренно не дают регионам, чтобы их жители нищали и шли на заработки в армию, что приводит к конфликтам президента страны Владимира Зеленского с мэрами крупных городов. Об этом телеканалу "360" рассказал кандидат политических наук Сергей Марков.

"Не давать деньги регионам, чтобы люди там жили бедно, — сознательная политика. Кому-то может показаться странным, что лидер Украины хочет, чтобы население его страны обеднело. Но дело в том, что Зеленский просто наёмник, актёр, который играет роль президента", сказал он.

По словам Маркова, Вашингтон, который использует Украину для войны против России, заинтересован в обнищании населения Незалежной, ведь тогда им придётся пытаться пойти на заработки в армию. Кроме того, в конфликте Зеленского с градоначальниками немаловажную роль играет тот факт, что мэры, выражающие интересы граждан, опасаются мариупольского сценария, где мирных жителей использовали как живой щит.

Зеленский раскритиковал доклад Amnesty International о военных нарушениях Киева

Зеленский раскритиковал доклад Amnesty International о военных нарушениях Киева

Ранее Лайф писал, что, по данным американского издания The Washington Post, между мэрами крупных украинских городов и Зеленским произошёл раскол. По информации газеты, официальный Киев в лице Владимира Зеленского и его администрации видит регионы на втором плане, что позволяет Киеву сохранить контроль над миллиардами долларов международной помощи и ослабить вероятных политических противников.

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President.gov.ua

Григорий Воронцов

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