Политолог объяснил раскол между мэрами крупных украинских городов и Зеленским
Политолог Марков: Зеленский намеренно не даёт западные деньги регионам, а передаёт их ВСУ
Западные деньги, которые всё-таки доходят до украинской казны, намеренно не дают регионам, чтобы их жители нищали и шли на заработки в армию, что приводит к конфликтам президента страны Владимира Зеленского с мэрами крупных городов. Об этом телеканалу "360" рассказал кандидат политических наук Сергей Марков.
"Не давать деньги регионам, чтобы люди там жили бедно, — сознательная политика. Кому-то может показаться странным, что лидер Украины хочет, чтобы население его страны обеднело. Но дело в том, что Зеленский просто наёмник, актёр, который играет роль президента", — сказал он.
По словам Маркова, Вашингтон, который использует Украину для войны против России, заинтересован в обнищании населения Незалежной, ведь тогда им придётся пытаться пойти на заработки в армию. Кроме того, в конфликте Зеленского с градоначальниками немаловажную роль играет тот факт, что мэры, выражающие интересы граждан, опасаются мариупольского сценария, где мирных жителей использовали как живой щит.
Ранее Лайф писал, что, по данным американского издания The Washington Post, между мэрами крупных украинских городов и Зеленским произошёл раскол. По информации газеты, официальный Киев в лице Владимира Зеленского и его администрации видит регионы на втором плане, что позволяет Киеву сохранить контроль над миллиардами долларов международной помощи и ослабить вероятных политических противников.