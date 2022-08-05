Политолог объяснил раскол между мэрами крупных украинских городов и Зеленским

Западные деньги, которые всё-таки доходят до украинской казны, намеренно не дают регионам, чтобы их жители нищали и шли на заработки в армию, что приводит к конфликтам президента страны Владимира Зеленского с мэрами крупных городов. Об этом телеканалу "360" рассказал кандидат политических наук Сергей Марков.

"Не давать деньги регионам, чтобы люди там жили бедно, — сознательная политика. Кому-то может показаться странным, что лидер Украины хочет, чтобы население его страны обеднело. Но дело в том, что Зеленский просто наёмник, актёр, который играет роль президента", — сказал он.

По словам Маркова, Вашингтон, который использует Украину для войны против России, заинтересован в обнищании населения Незалежной, ведь тогда им придётся пытаться пойти на заработки в армию. Кроме того, в конфликте Зеленского с градоначальниками немаловажную роль играет тот факт, что мэры, выражающие интересы граждан, опасаются мариупольского сценария, где мирных жителей использовали как живой щит.