Музыкант Сергей Шнуров, актёр Георгий Болонев и предприниматель Евгений Пригожин посетили ЛНР. Об этом говорится в заявлении администрации города Стаханов в телеграм-канале.

"Неожиданные гости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, Евгений Пригожин и актёр Георгий Болонев в городе Ирмино, ЛНР. Говорят, посетили Музей истории стахановского движения", — сказано в сообщении.

Кроме того, гости республики сфотографировались на фоне мемориала. На снимке они предстали в камуфляжной одежде.