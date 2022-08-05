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Опубликовано 5 августа 2022, 12:00
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Шнуров приехал в ЛНР

В Стаханове сообщили о приезде музыканта Шнурова в ЛНР

Георгий Болонев, Евгений Пригожин и Сергей Шнуров на фоне городского мемориала. Обложка © Telegram / СтаханоV | Администрация города

Георгий Болонев, Евгений Пригожин и Сергей Шнуров на фоне городского мемориала. Обложка © Telegram / СтаханоV | Администрация города

Музыкант Сергей Шнуров, актёр Георгий Болонев и предприниматель Евгений Пригожин посетили ЛНР. Об этом говорится в заявлении администрации города Стаханов в телеграм-канале.

"Неожиданные гости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, Евгений Пригожин и актёр Георгий Болонев в городе Ирмино, ЛНР. Говорят, посетили Музей истории стахановского движения", — сказано в сообщении.

Кроме того, гости республики сфотографировались на фоне мемориала. На снимке они предстали в камуфляжной одежде.

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Никита Осипов
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