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5 августа, 12:00

"Неожиданные гости": Шнуров приехал в ЛНР

В Стаханове сообщили о приезде музыканта Шнурова в ЛНР

<p>Георгий Болонев, Евгений Пригожин и Сергей Шнуров на фоне городского мемориала. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/AGStakhanov/1034" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СтаханоV | Администрация города</a></p>

Георгий Болонев, Евгений Пригожин и Сергей Шнуров на фоне городского мемориала. Обложка © Telegram / СтаханоV | Администрация города

Музыкант Сергей Шнуров, актёр Георгий Болонев и предприниматель Евгений Пригожин посетили ЛНР. Об этом говорится в заявлении администрации города Стаханов в телеграм-канале.

"Неожиданные гости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, Евгений Пригожин и актёр Георгий Болонев в городе Ирмино, ЛНР. Говорят, посетили Музей истории стахановского движения", — сказано в сообщении.

Кроме того, гости республики сфотографировались на фоне мемориала. На снимке они предстали в камуфляжной одежде.

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Никита Осипов

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