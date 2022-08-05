Шнуров приехал в ЛНР
В Стаханове сообщили о приезде музыканта Шнурова в ЛНР
Георгий Болонев, Евгений Пригожин и Сергей Шнуров на фоне городского мемориала. Обложка © Telegram / СтаханоV | Администрация города
Музыкант Сергей Шнуров, актёр Георгий Болонев и предприниматель Евгений Пригожин посетили ЛНР. Об этом говорится в заявлении администрации города Стаханов в телеграм-канале.
"Неожиданные гости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, Евгений Пригожин и актёр Георгий Болонев в городе Ирмино, ЛНР. Говорят, посетили Музей истории стахановского движения", — сказано в сообщении.
Кроме того, гости республики сфотографировались на фоне мемориала. На снимке они предстали в камуфляжной одежде.
Ранее Лайф писал, что российский актёр Владимир Машков выступил перед жителями Донецка в здании Сцены на Садовом местного музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна. Артисту задавали много вопросов о творческой деятельности.