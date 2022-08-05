СБУ задержала мужчину, призывавшего ракетами ударить по памятнику Бандере во Львове

Служба безопасности Украины задержала жителя Львовской области, который призывал ракетами ударить по памятнику лидеру украинских националистов Степану Бандере во Львове. Как сказано в соцсетях СБУ, он передал представителям Донецкой Народной Республики координаты монумента.

Впоследствии мужчина должен был корректировать ракетный удар по памятнику. Как следует из опубликованных скриншотов, подозреваемый просит "один "Калибр" на уничтожение статуи. Задержанному предъявлено подозрение.