Площадь пожара в здании железнодорожного вокзала в Донецке, который обстреляли Вооружённые силы Украины, составила 500 квадратных метров. Об этом заявил представитель оперативных служб ДНР.

Кадры пожара на ж/д вокзале в Донецке после обстрела ВСУ. Видео © LIFE

"Площадь 500 кв. м", — сказал он в беседе с ТАСС.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия. На них видно, что крыша здания окутана дымом, при этом открытого горения не наблюдается. Заметно также, что вблизи вокзала работают пожарные. Сейчас на месте находится четыре машины оперативных служб.