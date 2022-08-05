Лайф публикует видео пожара на ж/д вокзале в Донецке после обстрела ВСУ
Здание железнодорожного вокзала в Донецке загорелось из-за обстрела ВСУ
Площадь пожара в здании железнодорожного вокзала в Донецке, который обстреляли Вооружённые силы Украины, составила 500 квадратных метров. Об этом заявил представитель оперативных служб ДНР.
Кадры пожара на ж/д вокзале в Донецке после обстрела ВСУ. Видео © LIFE
"Площадь 500 кв. м", — сказал он в беседе с ТАСС.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия. На них видно, что крыша здания окутана дымом, при этом открытого горения не наблюдается. Заметно также, что вблизи вокзала работают пожарные. Сейчас на месте находится четыре машины оперативных служб.
Лайф напоминает, что сегодня Вооружённые силы Украины совершили обстрел железнодорожного вокзала в Донецке, который расположен в Киевском районе города. Кадры с последствиями атаки были опубликованы в Сети. На видео была показана горящая крыша здания после прилёта в неё снаряда.
LIFE