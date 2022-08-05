Пожар в нацпарке "Югыд ва" в Коми полностью потушен
Лесной пожар в самом большом национальном парке России "Югыд ва", который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, полностью потушен. Об этом сообщили в Минприроды Республики Коми.
"В 20:30 по мск ликвидирован лесной пожар в национальном парке "Югыд ва" на площади 50 гектаров", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Для тушения огня было задействовано восемь сотрудников особо охраняемых природных территорий, пять человек регионального лесопожарного центра Коми, тринадцать работников ФБУ "Авиалесоохрана", а также девять человек сводного отряда Минприроды РФ.
Напомним, изначально сообщалось, что пожар мог начаться из-за того, что кто-то из посетителей парка не потушил костёр на берегу озера в районе реки Большой Паток. Однако в Минприроды Коми опровергли эти данные. Там отметили, что возгорание началось из-за грозы.
VK / Гринпис в России