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5 августа, 18:32

Пожар в нацпарке "Югыд ва" в Коми полностью потушен

Лесной пожар в самом большом национальном парке России "Югыд ва", который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, полностью потушен. Об этом сообщили в Минприроды Республики Коми.

"В 20:30 по мск ликвидирован лесной пожар в национальном парке "Югыд ва" на площади 50 гектаров", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Для тушения огня было задействовано восемь сотрудников особо охраняемых природных территорий, пять человек регионального лесопожарного центра Коми, тринадцать работников ФБУ "Авиалесоохрана", а также девять человек сводного отряда Минприроды РФ.

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Напомним, изначально сообщалось, что пожар мог начаться из-за того, что кто-то из посетителей парка не потушил костёр на берегу озера в районе реки Большой Паток. Однако в Минприроды Коми опровергли эти данные. Там отметили, что возгорание началось из-за грозы.

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VK / Гринпис в России

Наталья Исакова

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