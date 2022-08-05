Пожар в нацпарке "Югыд ва" в Коми полностью потушен

Лесной пожар в самом большом национальном парке России "Югыд ва", который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, полностью потушен. Об этом сообщили в Минприроды Республики Коми.

"В 20:30 по мск ликвидирован лесной пожар в национальном парке "Югыд ва" на площади 50 гектаров", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Для тушения огня было задействовано восемь сотрудников особо охраняемых природных территорий, пять человек регионального лесопожарного центра Коми, тринадцать работников ФБУ "Авиалесоохрана", а также девять человек сводного отряда Минприроды РФ.