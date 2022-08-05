В Минобороны раскрыли подробности обстрела Запорожской АЭС
Минобороны: Украинские войска нанесли три артудара по территории Запорожской АЭС
Результат обстрела Запорожской АЭС украинскими бойцами. Обложка © Telegram / Член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов
Украинские войска осуществили три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодара. Об этом сообщили в Минобороны России.
Результат обстрела Запорожской АЭС украинскими бойцами. Видео © Telegram / Член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов
"5 августа 2022 года с 16:20 до 17:24 украинские вооружённые формирования осуществили три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодара. В общей сложности было выпущено двадцать 152-миллиметровых снарядов", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, обстрелы вело одно из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ с позиций в районе посёлка Марганец на противоположном берегу Кременчугского водохранилища. После этого в Энергодаре частично отсутствует электричество и водоснабжение, а на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Повреждён водородопровод, из-за чего на водородной станции произошло факельное возгорание водорода. Пожар на станции в настоящее время ликвидирован.
Напомним, днём 5 августа ВСУ обстреляли Запорожскую атомную электростанцию во время пересменки работников, на месте возник пожар. Спустя два часа украинские военные нанесли ещё один удар по АЭС.
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