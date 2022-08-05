В Минобороны раскрыли подробности обстрела Запорожской АЭС

Украинские войска осуществили три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодара. Об этом сообщили в Минобороны России.

Результат обстрела Запорожской АЭС украинскими бойцами. Видео © Telegram / Член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов

"5 августа 2022 года с 16:20 до 17:24 украинские вооружённые формирования осуществили три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодара. В общей сложности было выпущено двадцать 152-миллиметровых снарядов", — говорится в сообщении.