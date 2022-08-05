ВСУ в очередной раз обстреляли территорию Запорожской АЭС, возник пожар

Вооружённые силы Украины обстреляли Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) во время пересменки работников, на месте возник пожар. Об этом заявили в Администрация Энергодара в телеграм-канале.

Запорожская АЭС после обстрела ВСУ. Видео © Telegram / РИА "Новости"

"Сегодня, во время пересменки работников ЗАЭС, около 15 часов, с подконтрольной украинскому преступному режиму территории националистические подразделения совершили артиллерийский обстрел территории ЗАЭС. <...> В настоящее время на месте обстрела разгорелся пожар, на тушение которого прибыли сотрудники пожарной специальной части", — сказано в сообщении.