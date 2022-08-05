ВСУ в очередной раз обстреляли территорию Запорожской АЭС, возник пожар
Запорожская АЭС загорелась после обстрела ВСУ во время пересменки работников
Вооружённые силы Украины обстреляли Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) во время пересменки работников, на месте возник пожар. Об этом заявили в Администрация Энергодара в телеграм-канале.
Запорожская АЭС после обстрела ВСУ. Видео © Telegram / РИА "Новости"
"Сегодня, во время пересменки работников ЗАЭС, около 15 часов, с подконтрольной украинскому преступному режиму территории националистические подразделения совершили артиллерийский обстрел территории ЗАЭС. <...> В настоящее время на месте обстрела разгорелся пожар, на тушение которого прибыли сотрудники пожарной специальной части", — сказано в сообщении.
По данным администрации, из-за обстрела оборваны две линии электропередачи, которые подводят электроэнергию к распределительному устройству, необходимому для безопасного функционирования энергоблоков АЭС. Кадры с места происшествия опубликовало РИА "Новости". На них видно, что территория предприятия окутана дымом.
Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли железнодорожный вокзал в Донецке. Площадь возгорания составила 500 кв. метров.
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ТАСС / AP