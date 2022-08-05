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Регион
Опубликовано 5 августа 2022, 13:02
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В "Ленинграде" опровергли сообщения о поездке Шнурова в ЛНР

В "Ленинграде" опровергли сообщения о поездке Шнурова в ЛНР

Известный российский рок-музыкант, фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров сейчас находится по работе в Турции, а не в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил пресс-секретарь музыкального коллектива Дмитрий Гугучкин.

"Фотошопом может пользоваться даже ребёнок в наше время. <...> Сейчас у нас корпоративное мероприятие в Турции. Мы сейчас тут по работе. И Сергей физически просто не мог быть ни в России, ни в ЛНР", — приводит его слова ТАСС.

По словам Гугучкина, до этого участники коллектива, включая Шнурова, находились в отпуске за границей.

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Ранее телеграм-канал Администрации города Стаханова сообщил о приезде Шнурова в ЛНР. К посту также была прикреплена фотография, на которой лидер "Ленинграда" вместе с актёром Георгием Болоневым и бизнесменом Евгением Пригожиным позирует у памятника "Творцам стахановского движения".

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Telegram / Сергей Шнуров / Ленинград / Зоя

Наталья Демьянова
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