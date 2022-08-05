Известный российский рок-музыкант, фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров сейчас находится по работе в Турции, а не в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил пресс-секретарь музыкального коллектива Дмитрий Гугучкин.

"Фотошопом может пользоваться даже ребёнок в наше время. <...> Сейчас у нас корпоративное мероприятие в Турции. Мы сейчас тут по работе. И Сергей физически просто не мог быть ни в России, ни в ЛНР", — приводит его слова ТАСС.

По словам Гугучкина, до этого участники коллектива, включая Шнурова, находились в отпуске за границей.