Искусственная задержка ЕС макрофинансовой помощи Киеву в €8 млрд, в которой президент Незалежной Владимир Зеленский ранее обвинил власти объединения, говорит об усталости Запада от Украины. Таким мнением с RT поделился директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

"Это уже неоднократно проскакивало в разных СМИ и разных высказываниях, что Запад подустал. Вспомним, например, того же пресловутого посла Украины в Германии, которого вынуждены были убрать с должности. Сейчас ведётся дискуссия в Великобритании, где высказываются разные политики, да и в других странах тоже", — сказал он.

По словам Рогулёва, Европе совершенно не нужен затянувшийся конфликт в Незалежной, ведь он напрямую влияет на жизнь европейцев, делая её гораздо тяжелее. Кроме того, у западных политиков возникают сомнения в судьбе Зеленского и его правительства, что также вызывает вопросы целесообразности денежной помощи.