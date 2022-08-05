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5 августа, 12:42

Американист объяснил нежелание Европы спешить с выплатами Украине

Американист Рогулёв: Европа устала от конфликта на Украине

Искусственная задержка ЕС макрофинансовой помощи Киеву в €8 млрд, в которой президент Незалежной Владимир Зеленский ранее обвинил власти объединения, говорит об усталости Запада от Украины. Таким мнением с RT поделился директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

"Это уже неоднократно проскакивало в разных СМИ и разных высказываниях, что Запад подустал. Вспомним, например, того же пресловутого посла Украины в Германии, которого вынуждены были убрать с должности. Сейчас ведётся дискуссия в Великобритании, где высказываются разные политики, да и в других странах тоже", — сказал он.

По словам Рогулёва, Европе совершенно не нужен затянувшийся конфликт в Незалежной, ведь он напрямую влияет на жизнь европейцев, делая её гораздо тяжелее. Кроме того, у западных политиков возникают сомнения в судьбе Зеленского и его правительства, что также вызывает вопросы целесообразности денежной помощи.

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Ранее Лайф рассказывал, что Зеленский обвинил ЕС в искусственной задержке €8 млрд финансовой помощи Украине. Говоря об этом, глава Незалежной заявил, что это является "либо преступлением, либо ошибкой".

Обложка ©

Unsplash

Григорий Воронцов

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