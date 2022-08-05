В МЧС рассказали, как пожарным в ХМАО удалось выбраться из огненного "филиала ада"

Попавшие в эпицентр лесного пожара сотрудники пожарной охраны города Няганя прорвались через 30 метров огня, никто из них не пострадал. Об этом рассказали в МЧС РФ, комментируя появившееся в соцсетях видео под названием "Филиал ада".

В ведомстве уточнили, что накануне, 4 августа, на лесном пожаре сложилась ситуация с образованием очагов верховых пожаров, скорость распространения которых доходила до нескольких десятков километров в час.

"Руководителем тушения пожара было принято решение о передислокации пожарно-спасательных подразделений. При выходе по просеке на болотоходе спасатели МЧС России преодолели участок с низовым пожаром протяжённостью около 30 метров", — приводит сообщение ТАСС.

Уже сегодня пострадавшая группа приступила к тушению того самого пожара, добавили в пресс-службе.