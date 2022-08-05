В МЧС рассказали, как пожарным в ХМАО удалось выбраться из огненного "филиала ада"
В МЧС объяснили, как пожарные в ХМАО преодолели охваченную огнём дорогу
Попавшие в эпицентр лесного пожара сотрудники пожарной охраны города Няганя прорвались через 30 метров огня, никто из них не пострадал. Об этом рассказали в МЧС РФ, комментируя появившееся в соцсетях видео под названием "Филиал ада".
В ведомстве уточнили, что накануне, 4 августа, на лесном пожаре сложилась ситуация с образованием очагов верховых пожаров, скорость распространения которых доходила до нескольких десятков километров в час.
"Руководителем тушения пожара было принято решение о передислокации пожарно-спасательных подразделений. При выходе по просеке на болотоходе спасатели МЧС России преодолели участок с низовым пожаром протяжённостью около 30 метров", — приводит сообщение ТАСС.
Уже сегодня пострадавшая группа приступила к тушению того самого пожара, добавили в пресс-службе.
Ранее Лайф рассказывал, как житель США решил убить паука, но сжёг 16 гектаров леса. Самого поджигателя вместе с собакой оперативно задержали недалеко от места происшествия.
Новости
"Зеленскому показали, кто тут хозяин": В Совфеде увидели в докладе Amnesty International весточку украинскому президенту
сегодня в 12:32
"Путы начали ослабевать": Политолог объяснил, чем грозит раскол между Зеленским и мэрами крупных городов Украины
сегодня в 12:29
В Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана
сегодня в 12:28
Кадр видео из группы "Типичная Нягань" во "ВКонтакте"