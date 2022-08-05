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5 августа, 12:36

В МЧС рассказали, как пожарным в ХМАО удалось выбраться из огненного "филиала ада"

В МЧС объяснили, как пожарные в ХМАО преодолели охваченную огнём дорогу

Попавшие в эпицентр лесного пожара сотрудники пожарной охраны города Няганя прорвались через 30 метров огня, никто из них не пострадал. Об этом рассказали в МЧС РФ, комментируя появившееся в соцсетях видео под названием "Филиал ада".

В ведомстве уточнили, что накануне, 4 августа, на лесном пожаре сложилась ситуация с образованием очагов верховых пожаров, скорость распространения которых доходила до нескольких десятков километров в час.

"Руководителем тушения пожара было принято решение о передислокации пожарно-спасательных подразделений. При выходе по просеке на болотоходе спасатели МЧС России преодолели участок с низовым пожаром протяжённостью около 30 метров", — приводит сообщение ТАСС.

Всё в огне и нулевая видимость: Спасатели в ХМАО угодили в эпицентр лесного пожара

Всё в огне и нулевая видимость: Спасатели в ХМАО угодили в эпицентр лесного пожара

Уже сегодня пострадавшая группа приступила к тушению того самого пожара, добавили в пресс-службе.

Ранее Лайф рассказывал, как житель США решил убить паука, но сжёг 16 гектаров леса. Самого поджигателя вместе с собакой оперативно задержали недалеко от места происшествия.

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Кадр видео из группы "Типичная Нягань" во "ВКонтакте"

Артур Лапсаков

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