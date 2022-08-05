Бывшего украинского телеведущего заподозрили в госизмене из-за постов в Telegram
Журналист Юрий Кот. Обложка © Кадр из видео YouTube / Юрий Кот
Бывшего украинского ведущего телеканала "Интер" Юрия Кота заподозрили в государственной измене. Об этом сообщает информагентство "Укринформ".
"Бывшему телеведущему Юрию Коту сообщили о подозрении в государственной измене", — говорится в материале.
По данным издания, в период с апреля по май Кот систематически в телеграм-канале публиковал информацию, которая, по данным следствия, "искажает исторические и политические факты, а также распространяет прокремлёвские нарративы", дискредитируя Украину.
А ранее Госбюро расследований Украины сообщило о задержании сотрудника СБУ за госизмену. В ведомстве считают, что подозреваемый передавал российским спецслужбам данные против киевского режима.
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