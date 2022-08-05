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5 августа, 12:38

Бывшего украинского телеведущего заподозрили в госизмене из-за постов в Telegram

<p>Журналист Юрий Кот. Обложка © Кадр из видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCsgDcqiyzeRVz9BNtFJ7rDQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юрий Кот</a></p>

Журналист Юрий Кот. Обложка © Кадр из видео YouTube / Юрий Кот

Бывшего украинского ведущего телеканала "Интер" Юрия Кота заподозрили в государственной измене. Об этом сообщает информагентство "Укринформ".

"Бывшему телеведущему Юрию Коту сообщили о подозрении в государственной измене", говорится в материале.

По данным издания, в период с апреля по май Кот систематически в телеграм-канале публиковал информацию, которая, по данным следствия, "искажает исторические и политические факты, а также распространяет прокремлёвские нарративы", дискредитируя Украину.

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А ранее Госбюро расследований Украины сообщило о задержании сотрудника СБУ за госизмену. В ведомстве считают, что подозреваемый передавал российским спецслужбам данные против киевского режима.

Наталья Исакова

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