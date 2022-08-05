Бывшего украинского телеведущего заподозрили в госизмене из-за постов в Telegram

Бывшего украинского ведущего телеканала "Интер" Юрия Кота заподозрили в государственной измене. Об этом сообщает информагентство "Укринформ".

"Бывшему телеведущему Юрию Коту сообщили о подозрении в государственной измене", — говорится в материале.

По данным издания, в период с апреля по май Кот систематически в телеграм-канале публиковал информацию, которая, по данным следствия, "искажает исторические и политические факты, а также распространяет прокремлёвские нарративы", дискредитируя Украину.