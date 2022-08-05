Семь человек получили травмы в результате ДТП с маршруткой на Киевском шоссе
Микроавтобус врезался в стоящий на Киевском шоссе в Москве автомобиль, водитель которого в этот момент находился наверху машины. По данным Лайфа, в результате ДТП пострадало семь человек.
ДТП на Киевском шоссе в Москве. Видео © Telegram-канал Дептранса
Всё произошло на 35-м километре при движении в сторону МКАД в районе съезда на Проектируемый проезд № 7034. Судя по кадрам, опубликованным Дептрансом, микроавтобус въехал в заднюю часть другого авто, после чего водителя скинуло с груза, по всей видимости, находившегося в кузове. Кроме того, по нашим данным, одного из пассажиров маршрутки зажало в салоне. В ведомстве добавили, что в настоящий момент движение в сторону центра перекрыто.
Ранее Лайф показывал момент столкновения бензовоза и грузовика на МКАД. На кадрах видно, что после столкновения из бензовоза начинает вытекать топливо. Затем одна из машин начинает дымиться.
Кадр видео из телеграм-канала Дептранса